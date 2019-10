Ermittlungen in Kaarst : Obduktion nach tödlichem Unfall an der L381

Kaarst Die Ermittlungen nach dem Tod eines Düsseldorfers in Kaarst gestalten sich schwierig. Nun wird der Leichnam untersucht.

Der Tod eines 57 Jahre alten Düsseldorfers an der L381 in Kaarst beschäftigt die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Nach Polizeiangaben soll eine Obduktion des Leichnams jetzt für Klarheit in dem mysteriösen Fall sorgen.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr der Mann mit seinem VW am vergangenen Freitag um 17.30 Uhr die Landstraße aus Büttgen kommend in Richtung Neuss. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der in dem völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmte Düsseldorfer konnte durch die Rettungskräfte geborgen werden, verstarb jedoch noch an der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Landstraße 381 für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Dadurch kam es zu diversen Verkehrsbehinderungen.