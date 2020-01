Kaarster CDU-Ratsherr : „O’Lin“ – das singende Ratsmitglied

Kaarst Ulrich Orlinski sitzt für die CDU im Rat der Stadt Kaarst. Seine Leidenschaft ist die Musik. Er wollte ausprobieren, was er mit wenig Aufwand erreichen kann. Das Ergebnis ist ein Musikvideo, das er bei Youtube hochgeladen hat.

Im normalen Leben ist Ulrich Orlinski selbstständiger Rechtsanwalt und sitzt für die CDU im Rat der Stadt Kaarst. Orlinskis Vater war Komponist und Musikprofessor, und so wurde dem 50-Jährigen die Musik in die Wiege gelegt. „Ich habe dann irgendwann angefangen, Popmusik zu machen“, sagt Orlinski, der selbst von klein auf Klavier spielt. Im Herbst kam Orlinski die Idee, einen Weihnachtssong zu kreieren – und zwar mit allem, was er heutzutage zur Verfügung hat. „Früher hatten die Handys noch nicht die Qualität von heute, da ging so etwas nicht. Heute kann man mit sehr wenig Aufwand sehr viel machen“, sagt er. Und wenn der Song ihm gefallen sollte, würde er auch gleichzeitig ein Video dazu drehen. Gesagt, getan. Doch warum ausgerechnet ein Weihnachtssong? Und dann auch noch in englischer Sprache? „Weihnachten spricht alle Menschen an, das ist einfach zu verstehen. Und ich dachte, wenn so etwas funktionieren soll, dann auch in Englisch“, argumentiert Orlinski.

Der Jurist erzählte seinen Freunden von der Idee, und diese waren begeistert. „Einer meiner Freunde hat eine Drohne und so konnte ich das Video auch teilweise aus der Luft drehen“, sagt Orlinski. Der Großteil des Videos wurde in Kaarst gedreht, erst am Ende sind Aufnahmen aus Düsseldorf zu sehen. „Ich dachte mir, dass das so einen Wiedererkennungswert hat, wenn ich fast alles in Kaarst drehe“, so Orlinski. Ein großes Problem war bei den Dreharbeiten, Schnee zu organisieren, der bei dem Titel „Snow is falling on my head“ nicht fehlen darf. Als Orlinski mit seinem Schützenzug in der Neusser Skihalle zum Eisstockschießen war, nutzte er die Gelegenheit und ließ sich im Schnee filmen. Auch seine künstlerischen Fähigkeiten – Ulrich Orlinski malt seit rund 30 Jahren Bilder – flossen in das Projekt mit ein. „Ich habe einfach mal alles zusammenfließen lassen. Ich kann mir schon vorstellen, so etwas noch einmal zu machen“, sagt er.