Unterbringung in Kaarst Nur noch eine Turnhalle als Flüchtlingsunterkunft

Für Gebäudeabschnitt K gilt Folgendes: Zwei Räume im Erdgeschoss werden für Beratungen durch Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler sowie durch hauptamtliche Kräfte genutzt. Die Möglichkeit, auch hier Personen mittelfristig unterzubringen, wurde geprüft. Das Ergebnis: Auch hier könnten Menschen untergebracht werden. Dies wäre ab August möglich. Nach dem Brand in der Flüchtlingsunterkunft an der Vom-Stein-Straße in Büttgen ging es mit der Sanierung nur schleppend voran. Zuletzt hieß es, die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten sei für Ende Mai zu erwarten. Jetzt steht fest, dass es zu einer weiteren Verzögerung kommen wird – um eine Verzögerung um weitere fünf Wochen. Der Grund: Materialien werden nicht so zügig wie erwartet geliefert. Der aktuelle Wiederherstellungstermin wurde jetzt auf Mitte Juli festgelegt.