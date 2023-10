Beschluss im Kaarster Stadtrat Nur noch Briefwahl bei Bürgerentscheiden möglich

Zwar kommt es nur selten dazu, doch für den Fall, dass irgendwann wieder ein Bürgerentscheid in der Stadt Kaarst ansteht, hat der Stadtrat jetzt eine neue Satzung beschlossen. Künftig können die stimmberechtigten Wähler nur noch per Briefwahl abstimmen, wenn es zu einem Bürgerentscheid kommt. Zudem kann der Tag, an dem über einen Bürgerentscheid abgestimmt werden soll, festgelegt werden. Voraussetzung: Es muss ein Wochentag sein, an dem die Abstimmungszeit um 16 Uhr endet. „Ich weise darauf hin, dass man zu jeder Zeit im Wahlbüro im Rathaus erscheinen kann und dort haptisch seinen Umschlag in eine Urne werfen kann, wenn das gewünscht ist“, erklärte der Erste Beigeordnete Sebastian Semmler in der Sitzung des Stadtrates.