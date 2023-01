Mundart-Theater „Nüsser Schnute“ will Stammtisch initiieren

Was ist eigentlich aus der „Nüsser Schnute“ geworden? Im Frühjahr 2020 hätten es in Kaarst „Nä, wat‘n Neit“ aufführen sollen. Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Aber dem Mundarttheater machte nicht nur die Pandemie zu schaffen. Die Probleme häuften sich, und man kann sagen, dass es die „Nüsser Schnute“ in der seit gut 30 Jahren bekannten Form nicht mehr geben wird. Ganz „gestorben“ ist sie aber noch nicht. Das erklärten die Geschwister Hildegard Freudenberg – sie hatte sieben Stücke für das Mundarttheater geschrieben – und Inge Berger unisono.