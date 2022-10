Veranstaltung mit NRW-Ministerin : Experten geben Senioren Spar-Tipps für die Krise

NRW-Ministerin Silke Gorißen (M.) mit Georg Abel (l.) (Verbraucher Initiative) und Bürgermeisterin Ursula Baum im Bischofshof. Foto: Wolfgang Walter

Holzbüttgen In der Gaststätte „Bischofshof“ in Holzbüttgen sind am Freitagmorgen Bürger über 60 Jahren zusammengekommen und haben sich Tipps von Experten abgeholt, wie und wo sie im Alltag sparen können. Auch eine NRW-Ministerin war vor Ort.

Die Preise für Energie und Lebensmittel steigen immer weiter. Das betrifft vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen. Eine Informationsveranstaltung in der Gaststätte „Bischofshof“ für Menschen ab 60 Jahren am Freitagmorgen diente dazu, Wege aufzuzeigen, wie in schwierigen Zeiten sparsam gewirtschaftet werden kann. Fachleute der Verbraucher Initiative, der Verbraucherzentrale NRW und Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen gaben den Senioren wertvolle Tipps. Manfred Stranz, Vorstandsmitglied der Landesseniorenvertretung NRW, war nicht zu 100 Prozent zufrieden angesichts der Teilnehmerzahl von knapp 50 Senioren: „Wir hatten mit doppelt so vielen Besuchern gerechnet.“

Kaffee trinken, belegte Brötchen essen und dann noch zu Sparfüchsen gemacht werden: Die Veranstaltung war informativ und unterhaltsam. Georg Abel von der Verbraucher Initiative in Berlin appellierte an die Senioren, lieb gewonnene Gewohnheiten aufzugeben. „Es gibt viele Stellschrauben, an denen Sie drehen können“, erklärte er. Beispiele: „Räume, die nicht genutzt werden, müssen kaum beheizt werden. Und in Räumen, in denen man sich nicht aufhält, muss kein Licht brennen.“ Zum Gaspreis erklärte er folgendes: „Er wird nicht mehr auf das Niveau vor dem Ukrainekrieg zurückgehen.“

Thomas Bertram von der Verbraucherzentrale NRW ging auf das Thema Energie ein. Er appellierte an die Senioren, mit den teuren Energiequellen sparsam umzugehen. Er geht davon aus, dass sich Energie weiter drastisch verteuern wird. Fest steht, dass Mieter weniger Handlungsspielraum haben als Hausbesitzer, um Heizkosten zu sparen. Sie könnten beispielsweise nicht entscheiden, dass die Heizanlage ausgetauscht wird. Alexandra Borchard-Becker von der Verbraucher Initiative gab Tipps, wie man clever einkauft und wo was in den Kühlschrank gehört. Sie riet dazu, verstärkt Eigenmarken zu kaufen: „Da steckt ein Sparpotenzial von rund 50 Prozent drin bei vergleichbarer Qualität.“ Bei Sonderangeboten solle man nicht einfach zugreifen, sondern überlegen, ob man das Produkt wirklich braucht.