Fund in Holzbüttgen : Nosferatu-Spinne mit Staubsauger eingefangen

Christian Döring hat die Spinne in einem Glasgefäß gefangen. Foto: Christian Döring

Holzbüttgen Die Nosferatu-Spinne verbreitet sich auch auf Kaarster Stadtgebiet immer weiter. Nachdem die Zoropsis spinimana, so der lateinische Name, in Vorst und Büttgen entdeckt worden war, ist sie nun auch in Holzbüttgen gesichtet worden.

Mehr noch: Die Spinne machte es sich in einem Esszimmer in der Wohnung von Christian Döring in Holzbüttgen bequem und hing dort an der Wand. „Sie muss nachts dort hochgekrabbelt sein“, erklärt Döring gegenüber unserer Redaktion.