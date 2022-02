2.2.2022 und 22.2.2022 : Normale Zahl von Trauungen an „Schnapszahl“-Terminen

Die „Schnapszahl“-Daten sind in Kaarst nicht besonders stark nachgefragt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Kaarst Das Datum einer Hochzeit spielt für viele Brautpaare eine große Rolle. Die Schnapszahl-Termine im Februar sind jedoch in diesem Jahr weniger gefragt als gewöhnlich.

Im Winter werden eher weniger Ehen geschlossen als im Sommer, in Zeiten der Corona-Pandemie wurden viele Eheschließungen verschoben. Doch nun bietet sich Brautpaaren die einmalige Gelegenheit, zwei Termine zu wählen, die es so schnell nicht mehr geben wird. Den 2.2.2022 und den 22.2.2022. Solche „Schnapszahl“-Daten sind bei Brautpaaren sehr beliebt. Für manche Paare zählen diese auch als Glücksbringer. Doch in diesem Jahr fallen diese beiden Daten auf einen Wochentag: Der 2. Februar ist ein Mittwoch, der 22. ein Dienstag. Das Brautpaar und die Gäste müssten sich also extra Urlaub nehmen.

Auf Anfrage bei der Stadt Kaarst sind diese Termine allerdings nicht mehr oder weniger beliebt als andere. „Das Standesamt verzeichnet am 2.2.2022 und am 22.2.2022 keine ungewöhnlich hohe Zahl an Anfragen für Eheschließungen aufgrund des Datums“, teilt die Verwaltung mit. An beiden Tagen sind jeweils drei von vier Terminen gebucht. „Ähnliche Zahlen verzeichnet das Standesamt auch an anderen Tagen im Jahr“, heißt es weiter. Das ist in anderen Städten ein bisschen anders. In Düsseldorf beispielsweise wurde die Zahl der möglichen Trauungen für diese beiden Tage erhöht, insgesamt können sich jeweils 60 Brautpaare das Ja-Wort geben. Für diesen Termin richtete die Stadt sogar eine eigene E-Mail-Adresse ein, unter der sich die Paare das Datum reservieren konnten. Für den 2. Januar liegen über 30 Anträge vor, für den 22. Februar sind es schon rund 40.