Bauwerk in Kaarst : Nordkanalbrücke muss erneuert werden

Kaarst Die Fußgängerbrücke über den Nordkanal in Höhe des Kaarster Sees ist von Spezialisten des Rhein-Kreises Neuss untersucht und bewertet worden. Das Ergebnis hätte deutlich besser ausfallen können.

So wurden unter anderem Schädigungen der Längsträger und Beton-Abplatzungen an dem Bauwerk festgestellt. Die Verkehrssicherheit – so geht es aus dem Prüfbericht hervor – ist nicht mehr voll gegeben. „Schadensbeseitigung oder Warnhinweis kurzfristig erforderlich“, heißt es dort.

Die Schäden, die auch bildlich dokumentiert worden sind, wurden von den Experten als so gravierend bewertet, dass das Bauwerk in der Standsicherheit gefährdet ist, wie aus einer Vorlage der Verwaltung hervorgeht. Entsprechend des Gutachtens soll die Brücke somit schnellstmöglich abgerissen werden. Da das Ausmaß der Schädigung der Brückenteile eine Instandsetzung unwirtschaftlich mache, wird ein Ersatzneubau empfohlen.

Die Kosten für den Abriss der vorhandenen Brücke und den Bau einer für Fußgänger und Radfahrer geeigneten Brücke belaufen sich nach einer groben Kostenschätzung auf rund 300.000 Euro. „Da die Brücke eine wichtige Verbindung zwischen Kaarster See und Vorster Wald darstellt sowie eine starke Frequentierung erkennbar ist, empfiehlt die Verwaltung, die erforderlichen Maßnahmen für einen Neubau einzuleiten“, so die Stadt. Über die empfohlene Maßnahme wird der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 27. Oktober entscheiden.