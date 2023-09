Martinsverein Vorst Norbert Moormann einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt

2024 feiert der Martinsverein 50-jähriges Bestehen und wird dieses gebührend feiern. Eröffnet wird es mit einer Ausstellung in den Räumen des Städtischen Integrativen Familienzentrums NRW in der Thüringenstraße: Vom 31. Oktober bis 8. November zeigt der Verein in Kooperation mit der Kita Thüringenstraße die Ausstellung „Kulturerbe St. Martin“ des in der Gründung befindlichen überregionalen Martinsbundes. Auch das Programm des Martinsfestes wird erweitert. Am Samstag, 11. November, wird es auf dem St.-Eustachius-Platz erstmals eine Andacht geben. Danach wird das Martinsfeuer entzündet. Der Martinszug zieht vom Eustachius-Platz über Wattmannstraße, Antoniusstraße, Kreuzweg, Alt Vorst, Am Vorster Pfad, Auf der Schießruthe, Am Grünen Weg, Am Vorster Pfad, Wattmannstraße zurück zum Eustachius-Platz. Dort findet im Anschluss das Martinsspiel statt.