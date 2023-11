Bombensuche in Kaarst Sondierungen zur Hälfte abgeschlossen – noch kein Fund

Experten suchen seit Donnerstagmorgen im Büttgener Süden nach Kampfmitteln. Am frühen Nachmittag war die Hälfte der Sondierungsarbeiten laut der Stadt Kaarst abgeschlossen – ohne, dass Kampfmittel gefunden wurden. „Im Laufe des Nachmittags werden alle Verdachtspunkte abschließend überprüft“, teilte die Stadt via Facebook mit und kündigte an, die Bürger weiter über die Sondierungen in Büttgen zu informieren.