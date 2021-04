Angebot in Kaarst : Noch freie Plätze in Schülerförderprogrammen

Noch freie Plätze in Schülerförderprogrammen

Angebot in Kaarst

Kaarst Die Stadt Kaarst bietet Schülern die letzten freien Plätze in den Schülerförderprogrammen des Landes an. Ab dem 17. April werden 46 kostenlose Kurse für 700 Schüler der Kaarster Schulen angeboten.

Teilnehmen können Schüler der Grundschulen und der Sekundarstufe I sowie Oberstufenschüler der Erprobungsstufe und der Qualifizierungsstufe 1. Die Kurse werden nach Jahrgängen getrennt am Albert-Einstein-Gymnasium und an der Gesamtschule in Büttgen stattfinden.