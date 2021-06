Angebote für Kaarster Jugendliche : Freie Plätze beim Ferienprogramm des JC

Holzbüttgen Das evangelische Jugendcentrum (JC) Holzbüttgen organisiert auch in diesem Jahr ein buntes Sommerferienprogramm in Kooperation mit dem Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Kaarst. Und das alles ist geplant.

Der „Kaarster Sommer“ lockt mit diversen Tagesaktionen, die Interesse an neuen und alten Hobbies wecken und vertiefen möchten: verschiedene Sportarten, kreative Arbeiten, spaßige Aktivitäten und umwelt- und naturbezogene Hobbies stehen auf dem Plan. Dazu zählen etwa „Pimp your clothes“ zur Auffrischung getragener Textilien, eine Erlebnistour zur Kluterhöhle im Ennepetal, Wasserskifahren in Langenfeld oder Skaten. Für einige Aktionen sind noch Plätze frei. Dazu zählt „Cosplay“ – eine Performance-Kunst zur Nachstellung beliebter Comicfiguren.