92 Proben aus Kaarst ausgewertet Nitratwerte im Brunnenwasser überschreiten Grenzwert

Die Brunnenwasserergebnisse aus Kaarst wertete der Physiker Harald Gülzow aus. In jeder achten Probe aus den privat genutzten Brunnen stellte er eine Überschreitung von 50 Milligramm pro Liter (mg/l) Nitrat fest. Besonders erschreckend sind die festgestellten Belastungen in den Gartenbrunnen in Vorst mit 207 Milligramm Nitrat pro Liter (mg/l), in Driesch mit 98 mg/l und in Kaarst mit 82 mg/l. In Büttgen (57 mg/l) und Holzbüttgen (53 mg/l) sei das Wasser weniger hoch belastet. Doch auch dort sieht Harald Gülzow noch Handlungsbedarf. Er betont, dass die Nitratrichtlinie dazu verpflichtet, eine Überschreitung des Nitratgrenzwertes von 50 Milligramm pro Liter im Grundwasser zu verhindern. „Im letzten Moment konnte gerade noch das Vertragsverletzungsverfahren mit hohen Strafzahlungen wegen der Nichteinhaltung der Richtlinie abgewendet werden. Bis zur nächsten Überprüfung muss die Nitratbelastung deutlich sinken“, sagt Gülzow.