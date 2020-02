TV-Show auf Vox : Kaarsterin kocht das perfekte Dinner

Kaarst Nina Hons hat sich den Sieg mit einer Konkurrentin geteilt. Beide erhielten für ihre Menüs 34 Punkte.

Drei Männer und zwei Frauen buhlten in der vergangenen Woche in der Düsseldorfer Runde um den Sieg und das beste Menü. Der jüngste Teilnehmer war Christopher mit 22 Jahren, der älteste Hans-Bernhard mit 80 Jahren. „Vanessa und ich waren die einzigen Frauen, das war super. Ich habe sie direkt als erste kennengelernt, total sympathisch“, sagt Nina Hons: „Und die drei Männer haben die Runde dann perfekt gemacht. Wir hatten jeden Abend sehr viel Spaß und haben sehr viel gelacht“, erzählt sie weiter. Dass hier und da Kritik geäußert wurde, fand sie vollkommen in Ordnung. „Es war kein ja kein romantisches Dinnerdate, sondern ein Wettbewerb“, so Nina Hons.

Der Abend in ihrem Haus in Kaarst verlief perfekt – bis sie den Nachtisch zubereitete. „Dann wurde es Slapstick pur“, sagt Hons: „Alles was schief gehen konnte, ging schief.“ Sie vergaß die Plastikschale, in der die gefrorenen Himbeeren lagen, im Ofen, bei den Schokoladenkuchen fehlte Mehl und das Beeren-Smoothie spritzte beim Pürieren durch die ganze Küche. „Perfekt war es nicht, aber lustig“, nimmt Nina Hons es mit Humor. Und geschmeckt hat es den vier anderen Hobbyköchen auch. Ihr selbst hat es bei Vanessa am besten geschmeckt – „vielleicht auch, weil sie wie ich, Lachs und Rind serviert hat“, so Hons. Positiv überrascht war sie von dem 22-jährigen Christopher. „Was er in seinem Alter kredenzt hat, war schon beeindruckend“, erinnert sie sich.