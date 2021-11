Gutscheine in Kaarst : Nina Hons präsentiert zweites Gutscheinbuch

Kaarst In diesem Jahr wird es wieder zwei Gutscheinbücher in Kaarst geben. Denn nun hat auch Unternehmerin Nina Hons ihr neues Exemplar vorgestellt.

Seit Samstag (13. Oktober) ist es bei zahlreichen Partnern zu haben (Kosten: 9,90 Euro). Die beinhalteten Gutscheine sind ein Jahr gültig. In der vergangenen Woche überreichte Hons die ersten Exemplare des zweiten Kaarster Gutscheinbuchs symbolisch an Bürgermeisterin Ursula Baum.

Die meisten Gutscheinpartner bieten einen Rabatt von zehn bis 20 Prozent des Verkaufswertes an, manche bis zu 50 Prozent. Der Obst- und Gemüsehof Wilms verschenkt sogar ein Dankeschön für den Besuch und die Floorballer der DJK Holzbüttgen sowie die Crash Eagles bieten freien Eintritt zu ihren Heimspielen. In der andauernden Zeit der Pandemie, so sind sich alle Partner einig, ist es umso wichtiger, dass weiterhin der lokale Handel gestärkt wird, Gastronomen unterstützt und auch die Dienstleistungen vor Ort genutzt werden.

Das Gutscheinbuch soll dabei Werbung und Kaufanreiz gleichermaßen sein. „Ich freue mich, dass viele alte und auch viele neue Partner im nächsten Jahr wieder dabei sind“, so Hons. Besonders die Mischung aus kleinen und großen Partnern, ist ihr dabei wichtig: „Ich möchte es allen ermöglichen, Werbung für sich zu machen, auch ohne großes Werbebudget. Daher ist der Werbebeitrag für Unternehmer gering.“ Das Buch umfasst 90 Gutscheine in den Kategorien „Essen und Trinken“, „Bekleidung und mehr“, „Wellness, Beauty und Gesundheit“, „Wohnen und Leben“, „Zuhause und Auto“ und „Sport und Freizeit“ an. Die Kategorie „Für Unternehmen“ ist in diesem Jahr neu dabei.