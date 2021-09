Nachwuchs-Comedian : Nikita Miller begeistert Zuhörer bei Premiere in Kaarst

Nikita Miller ist am Sonntag erstmals in Kaarst aufgetreten. Foto: RP/Veranstalter

Kaarst Es gibt sie noch, talentierte Nachwuchs-Comedians, die bislang noch nicht im Kaarster Albert-Einstein-Forum aufgetreten sind. Nikita Miller ist so einer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Schade, dass nur 125 Kleinkunstfreunde sein Programm „Auf dem Weg, ein Mann zu werden “ sehen wollten. Eine Frage, die nicht sicher beantwortet werden konnte: Will der aus Kasachstan stammende Miller erklären, wie russische Männer ticken, oder möchte er nur in Deutschland verbreitete Klischees bedienen?

Wie dem auch sei: Er unterhielt sein Publikum von der ersten Minute an. „Der Junge kann was“: Zu dieser Erkenntnis dürften die Zuschauer in Windeseile gekommen sein. Vor allem die männlichen Besucher dürften dankbar gewesen sein für so manchen Tipp. Was soll man sagen, wenn man den Geburtstag seiner Frau verschwitzt hat? „Ich habe gar nicht bemerkt, dass du ein Jahr älter geworden bist“, schlägt der 34-Jährige vor. Eine Warnung, die Sinn macht: „Du darfst niemals über den Geschmack deiner Frau lachen, denn du bist ein Teil davon.“ Sehr unterhaltsam: Die Schilderung einer chaotischen Zugfahrt mit einem Billiganbieter.

Es sind keine kurzen, aneinandergereihte Sketche, die Miller da abliefert, sondern Geschichten, wie sie eigentlich nur einem Russen passieren können. Da kämpft er darum, statt einer Einskommasieben eine Vier in Mathe zu bekommen, um in der Clique nicht als Streber verschrien zu werden, denn: „Intelligenz ist was für Idioten.“ Zwischendurch ein Tipp für Einsame, die nicht als solche identifiziert werden wollen: Einfach abends mit einem Nudelsalat aus dem Haus gehen – und so den Eindruck erwecken, man sei auf eine Party eingeladen.