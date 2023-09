Niederrhein-Musikfestival auf dem Tuppenhof Johann Sebastian Bach mit feinem Jazz koloriert

Zum zweiten mal war nun das Quartett „Uwaga!“ Gast im Tuppenhof. Während zum ersten Konzert des Ensembles vor drei Jahren nur 40 Zuhörer kamen, war diesmal mit 150 Besuchern der Vierkanthof restlos ausverkauft. „Uwaga!“ – das sind ein klassischer Violinist mit Vorliebe für osteuropäische Musik (Maurice Maurer), ein Jazzgeiger mit Punkrock-Erfahrung (Christoph König), ein Akkordeonist mit Balkanklängen im Blut (Miroslav Nisić) und ein Kontrabassist, der in Symphonieorchestern ebenso zu Hause ist wie in Jazzcombos (Jakob Kühnemann). Sie haben ein neues Programm mitgebracht: „Bach to the roots“ (Wurzeln). Dass Johann Sebastian Bach groovt, weiß man seit Jacques Loussier (1934 – 2019). Aber was die vier Musiker auf dem Tuppenhof veranstalten, toppt „Play Bach“ des französischen Pianisten. Bach wurde zu einem neuen Hörerlebnis in einem schier grenzenlosen Musikkosmos. Das Publikum war entsprechend begeistert und erjubelte drei Zugaben. Schon „Gavotte en Rondeau“ aus Bachs Partita Nr. 3 zeigen, wohin die Reise geht: Neben ausführlichen Original-Zitaten koloriert diese gepflegter Jazz vor allem in grandiosen Improvisationen, zu denen auch Kontrabass und Akkordeon faszinierend beitragen. Übrigens wird Miroslav Nisić auch beim Niederrhein-Musikfestival als Solist zu hören sein: „Akkordeon pur“ gibt es am Sonntag, 24. September, in der Stammenmühle in Nettetal.