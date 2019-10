Gastspiel in Kaarst : Niederrhein-Musikfestival in Vorst

Kaarst Das Konzert im Tuppenhof war eine Premiere in der Festivalgeschichte. Mit 170 Plätzen war das Haus ausverkauft.

Der Luzerner Professor und Cellist Guido Schiefen geriet ins Schwärmen: „Das ist ja hier wie beim Schleswig-Holstein-Festival. Dort finden auch einige Konzerte in Scheunen statt.“ Erstmals war das Internationale Niederrhein-Musikfestival in seiner bald 15-jährigen Geschichte in Kaarst und gab ein Konzert in dem über 300 Jahre alten Vierkant-Tuppenhof in Vorst. Die Scheune im ohnehin beliebten Museum für bäuerliche Geschichte und Kultur bot mit ihrem historischen Ambiente eine einzigartige Kulisse für ein Konzert der Extraklasse.