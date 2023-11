Ein Jahr nach Renovierung Neusser Handwerker laden Bürgermeisterin auf ein Bier in die Waldhütte ein

Die Bürgermeisterin lobte die Arbeit der Handwerker ausdrücklich und bedankte sich bei allen Beteiligten: „Im Namen der Stadt Kaarst, aber auch ganz persönlich, vielen Dank an die vielen fleißigen Handwerker und an die lokalen Sponsoren, die dieses Ergebnis ermöglicht haben. Vielen Dank aber auch an alle Kinder für die tollen Kunstwerke, die jedem, der hier vorbeiläuft oder auch mal eine Pause macht, ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“ Schumm ergänzt: „Wir haben schon viele Aktionen mit dem Neusser Handwerk e.V. durchgeführt, aber die Renovierung der Vorster Waldhütte war definitiv die beste Aktion, da alle Hand in Hand und miteinander etwas Tolles geschaffen haben. Und damit meine ich nicht nur unsere Handwerker, sondern auch die Zusammenarbeit mit den Kindergärten und den vielen Sponsoren. Wir werden weiter ein Auge auf die Hütte haben und von Zeit zu Zeit dafür sorgen, dass sie so schön bleibt.“