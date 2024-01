Neujahrsempfang des Probus-Clubs Kaarst Skepsis für Kohleausstieg 2030

Beim Bruttoinlandsprodukt übertrifft der Rhein-Kreis mit 19,1 Milliarden Euro die Republik Malta (17,36), aber kommt nicht an Island heran (25,6). Die Ausgangslage ist also gut, doch vor dem Kreis liegt der Ausstieg aus der Förderung der Braunkohle im Rheinischen Revier, vor allem in Garzweiler (Gemeinde Jüchen) und den Kraftwerken Neurath und Frimmersdorf in der Stadt Grevenbroich. Der Strukturwandel wurde sogar vorgezogen. In Gesprächen der Bundes- und Landesregierung mit RWE wurde der Kohleausstieg 2045 erst für 2037 und letztendlich für 2030 festgelegt. Überschrieben war der Vortrag mit der Vision „Vom Energiekreis zum nachhaltigen Innovationskreis“. In Zwischentönen zeigte sich Petrauschke skeptisch, was diesen Zeitplan anbetrifft. Denn um die Stromversorgung sicher zu stellen, müssten neue Gaskraftwerke als Brückenenergie entstehen. Aber bis heute sei noch kein Antrag für ein Gaskraftwerk eingegangen.