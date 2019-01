Projekte für Kaarst und Blick auf die Europawahl: Gute Stimmung bei den Kaarster Grünen

Kaarst Landesfraktionsvorsitzender Arndt Klocke warnt trotz guter Ergebnisse bei den Wahlen vor Euphorie.

Die Stimmung war gut beim Neujahrsempfang der Grünen am Freitagabend in deren Geschäftsstelle – kein Wunder bei den derzeit hervorragenden Umfragewerten. Der Gastredner und Landesfraktionsvorsitzende Arndt Klocke warnte jedoch vor zu großer Euphorie: „Die Werte können auch wieder sinken.“ Was für ihn jedoch feststeht: „Kaarst ist ein Musterbeispiel für eine gut funktionierende grüne Arbeit.“

Klocke streifte die großen Themenfelder, unter anderem den Klimaschutz: „Vor dem Hintergrund des heißen Sommers denken viele Menschen um und freunden sich mit grünen Ideen an.“ Zu den Ergebnissen der Braunkohlekommission, die bald in Berlin vorgestellt werden, merkte er an: „Das, was man hört, deutet darauf hin, dass es mehr in die grüne Richtung gehen könnte.“ Der Ausstieg aus der Braunkohle wäre dann bereits vor 2045 möglich. Die angeblich immer mehr auseinanderdriftende Gesellschaft möchte er durch eine gute Sozialpolitik zusammenhalten.