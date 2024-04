Letzter Bauabschnitt hat begonnen Neugestaltung der Kaarster Rathausstraße geht in den Endspurt

Planmäßig sollen die Arbeiten bis August 2024 beendet werden – und damit nach dem Kaarster Schützenfest. Das Regiment muss also wie im vergangenen Jahr einen anderen Zugweg nehmen, zumindest am Königsehrenabend und am Kirmessamstag. Der Vorbeimarsch am Schützenkönig findet demnach erneut nicht vor der Kirche statt, sondern auf der Maubisstraße. Die Gesamtmaßnahme des Umbaus der Rathausstraße liege weiterhin „voll im Zeitplan“, wie die Stadt mitteilt. Der letzte Bauabschnitt betrifft das südliche Ende der Rathausstraße. Trotz der notwendigen Tiefbauarbeiten wird Wert darauf gelegt, die Platane an der Ecke Matthias-Claudius-Straße zu erhalten. Für die Arbeiten wird die Kreuzung Matthias-Claudius-Straße, Rathausstraße und Am Siepbach vom 2. April bis zum 23. Mai gesperrt.