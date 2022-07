Birkhofstraße in Büttgen : Neues Wohnquartier nimmt Fahrt auf

An der Birkhofstraße in Büttgen entsteht ein neues Wohnquartier mit Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie dem innovativen Wohnprojekt „Cohousing“. Rund 120 Wohneinheiten werden gebaut. Fotos (2): -ki Foto: Frank Kirschstein

Büttgen An der Birkhofstraße in Büttgen geht es so langsam los. Die Erschließungsarbeiten laufen und sollen im August abgeschlossen werden. Dann können die Bauherren loslegen. Geplant sind Ein- und Mehrfamilienhäuser.