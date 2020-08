Stadt Kaarst stellt Trio vor : Neues Team für besseren Klimaschutz

Kaarst Maria Pantiou komplettiert als Klimaschutz-Managerin ein Team, dass sich um die Umwelt kümmern soll. Gemeinsam mit Uwe Schielke vom Tiefbauamt und Umweltingenieurin Ann-Kathrin Esch soll sie den Klimaschutz fest in der Stadt verankern.

Der Umsetzung des am 12. Juli 2019 beschlossenen Klimaschutzkonzeptes steht nun nichts mehr im Weg: Am 1. August wurde Maria Pantiou als neue Klimaschutz-Managerin eingestellt. Damit sei man einen guten Schritt weiter, so Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus. Denn man nutze mit Pantious Stelle von der Bundesregierung bereitgestellte Fördermittel, die im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes verfügbar wurden. Die bürokratischen Mühlen mahlen langsam – die Einstellung hat ein Jahr in Anspruch genommen. Nun aber ist das Dreierteam für besseren Klimaschutz komplett: Neben Pantiou gehören noch Uwe Schielke und Ann-Kathrin Esch dazu.

Ann-Kathrin Esch trat am 1. Juni ihre Stelle als Nachfolgerin von Umweltingenieuren Jennifer Engel an. Die Geowissenschaftlerin hat einen Fotowettbewerb gegen Schottervorgärten und Patenschaften über Bewässerungssäcke initiiert. Maria Pantiou war bereits in vielen Kommunen als Unternehmensberaterin tätig, in denen sie zahlreiche Maßnahmen umsetzen konnte. Dieses „geballte Wissen“ möchte sie auch in Kaarst segensreich nutzen.