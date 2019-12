Düsselstraße in Kaarst : Neues Küchenstudio öffnet nach Weihnachten

So sieht das neue Küchenstudio in Kaarst aus. Foto: Lemm

Kaarst Das Küchenstudio „Meda“ bekommt Konkurrenz. Und diese ist gar nicht mal so weit weg. In der Nachbarschaft eröffnet am Freitag nach Weihnachten (27. Dezember) das Küchenstudio „der küchenmacher“.

Die Geschäftsführer sind zwei alte Bekannte im Küchengeschäft: Guido Melcher und Michael Dahmen waren vorher die Chefs bei „Meda“, haben ihre Anteile verkauft und eröffnen jetzt auf dem Gelände von Teppich Frick ihr neues Geschäft. Neben dem Standort Kaarst gibt es weitere Filialen von „der küchenmacher“ in Niedersachsen, Moers und Nettetal. Gleichzeitig mit Kaarst eröffnet auch in Gelsenkirchen eine weitere Filiale.

Guido Melcher erklärt, dass in dem neuen Studio viel Wert auf Beratung, Abwicklung und Service gelegt wird. „Wir haben durch unsere langjährige Erfahrung gute Kontakte. Wenn man vernünftig mit den Leuten umgeht, kommen die auch gerne wieder“, sagt er. Zur Eröffnung wird eine Küche im Wert von 10.000 Euro verlost, als zweiten Preis gibt es ein E-Bike. Kunden von „Meda“ wollen Melcher und Dahmen nicht mit ins neue Studio nehmen. „Das machen wir nicht. Der bessere soll gewinnen“, sagt Melcher. Er wollte unbedingt an diesem Standort bleiben, weil er viele Vorteile mit sich bringt. Die Nähe zur Autobahn und vor allem das große Einzugsgebiet. In dem neuen Studio werden auf 900 Quadratmetern Küchen aus jedem Preissegment angeboten. „Unsere Expertise und die hauseigene Schreinerei sowie Lackiererei ermöglichen es uns, nahezu jeden Kundenwunsch zu realisieren“, so Michael Dahmen.

(seeg)