Umweltausschuss in Kaarst Neues Konzept für Mobilitätstag beschlossen

„Wahrscheinlich sind sich alle Fraktionen einig, dass die Resonanz auf diesen Tag ausbaufähig ist. Wir sind aber schon der Meinung, dass es eine wichtige Veranstaltung ist, die auch unter dem Termin ein bisschen leidet“, erklärte Katrin Lukowitz (Bündnis 90/Die Grünen). Anstatt an einem Freitag könnte man die Veranstaltung an einem Samstag durchführen, dann sei in der Stadt auch mehr los. Auch ein Termin außerhalb der Europäischen Mobilitätswoche sei durchaus denkbar. Heiner Hannen (Grüne) ergänzte: „Man könnte das Thema Mobilität erweitern und einen Tag zu allen Fragen rund um Klimaschutz und Umwelt organisieren. Und zwar an einem Samstag“, sagte er. Wie man den Tag dann nennt, müsse noch eruiert werden. „Das Thema verschwindet leider in der öffentlichen Diskussion im Moment. Wir könnten das Thema an einem solchen Tag, der jedes Jahr regelmäßig stattfindet, wieder rausbringen“, so Hannen weiter, der eigentlich gehofft hatte, dass der Tag der Nahmobilität mehr Bürger anspricht.