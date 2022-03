Freiwillige Feuerwehr mit neuem Design : Neues Logo zeigt Verbundenheit zu Kaarst

Kaarst Die Kaarster Feuerwehr hat ihr neues Logo präsentiert – gleichzeitig mit einem neuen Einsatzwagen. Das neue Design verbindet Tradition und Moderne.

Die Bürgermeisterin findet es „cool“, der zuständige Beigeordnete hält es für „sehr gelungen“ – das neue Logo der Freiwilligen Feuerwehr Kaarst kommt bei der Verwaltungsspitze gut an. Am Mittwoch präsentierte die Feuerwehr das neue Logo gleichzeitig mit einem neuen Einsatzwagen, auf dem es angebracht wurde. Entworfen hat das Logo die Firma „Design112“, die sich auf Feuerwehren spezialisiert hat.

Das neue Logo soll die Verbindung der Feuerwehr zur Stadt Kaarst darstellen. Das Kaarster Stadtwappen in der Mitte des Autos ist mit dem Stern-Schriftzug der Stadt verbunden – „wir haben alt und neu kombiniert“, so Kalla. Wichtig war Kalla zu zeigen, dass die Feuerwehr kein Verein ist, sondern zur Stadtverwaltung dazugehört. In der Nacht leuchten die Elemente sogar. „Wir wollen mit dem neuen Design einen Wiedererkennungswert schaffen“, erklärt Kalla. In naher Zukunft das Design auch auf den T-Shirts der Feuerwehr und auf der Facebook-Seite verarbeitet werden.

„Ich finde es cool und gut, dass die Feuerwehr ein Branding entwickelt hat“, erklärt Bürgermeisterin Ursula Baum. Mit dem neuen Design will die Feuerwehr ihre Öffentlichkeitsarbeit ausweiten, wie Kalla erklärt. Der Auftrag zur Entwicklung des neuen Designs musste genau so ausgeschrieben werden wie der für das neue Einsatzfahrzeug, das seit der vergangenen Woche im Besitz der Feuerwehr ist. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF) verfügt über einen 2000 Liter fassenden Löschwassertank, 120 Liter Schaummittelvorrat und zwölf Kilogramm Löschpulver. Die Feuerlöschpumpe kann pro Minute 2000 Liter Wasser bei einem Ausgangsdruck von 10 bar fördern. Zulässiges Gesamtgewicht: 15.000 Kilogramm.

Auch das Mehrzweckfahrzeug, ein Ford Ranger, ist neu. Es wurde nach den vielen Unfällen am Kaarster See und Notfällen im Vorster Wald angeschafft. „Wir haben festgestellt, dass wir viele große Fahrzeuge haben, wir aber an die Grenzen stoßen, wenn es ins Feld, Flur oder See geht“, so Kalla. Der Ranger kann eine Person transportieren und hat auch bereits ein Menschenleben gerettet, nachdem ein Mann auf einem Feld an der Broicherseite mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen war.