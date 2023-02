Eltern-Kind-Café im früheren „Haus Motes“ Eine Wohlfühloase für Eltern und Kinder in Kaarst

Es ist das erste echte Eltern-Kind-Café im Rhein-Kreis Neuss, und für ihren Mut und die innovative Idee hat Inhaberin Irena Schiefer-Nedeljovic das Gründerstipendium.NRW erhalten. Seit Anfang des Jahres bietet die 41-Jährige auf rund 105 Quadratmetern im früheren „Haus Motes“ an der Büdericher Straße im Kaarster Norden ein Café an, in dem sich Eltern, Kinder oder auch Großeltern wohlfühlen sollen. In das Café ist eine sogenannte „Working Area“ integriert, in der Eltern arbeiten oder Dinge erledigen können, während ihre Kinder sich mit den vielen Spielsachen, die im Café vorhanden sind, beschäftigen. Durch eine Fensterscheibe haben die Eltern ihre Kinder ständig im Blick – und umgekehrt fühlen die sich die Kinder nicht alleine. Allerdings werde dieses Angebot noch nicht so angenommen wie erhofft, obwohl die Eltern es eigentlich gut finden.