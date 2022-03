Übergabe in Büttgen : Neues Einsatzfahrzeug für die DLRG Kaarst

Büttgen Das neue Einsatzfahrzeug soll den in die Jahre gekommenen Geländewagen ablösen. Dieser ist bereits 30 Jahre alt und trägt einige Spuren durch die vielen Einsätze.

Die DLRG-Ortsgruppe Kaarst kann sich über ein neues Einsatzfahrzeug freuen. Das Fahrzeug wurde durch die Gesa Hygiene-Gruppe an die Lebensretter gespendet. „Mit dem Fahrzeug möchten wir die DLRG bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit unterstützen, die einen wichtigen Teil für die Gesellschaft leistet“, erklärte Jörg Schönfelder, Inhaber der Gesa Hygienegruppe, während der Übergabe des Wagens in der alten Feuerwehrwache in Büttgen.

Das neue Einsatzfahrzeug soll den in die Jahre gekommenen Geländewagen ablösen. Dieser ist bereits 30 Jahre alt und trägt einige Spuren durch die vielen Einsätze. Nicht zuletzt hatte der letzte große Einsatz während der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal durch die schwere Belastung das alte Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. „Der Jeep hat uns viele Jahre treue Dienste geleistet und wir sind zuversichtlich, dass das neue Fahrzeug uns ebenso gut durch die Einsätze tragen wird“, ist sich Dirk Vogel, Vorsitzender der DLRG Kaarst, sicher. Das neue Einsatzfahrzeug gewährleistet nicht nur die Einsatzbereitschaft der DLRG, sondern rüstet sie für künftige Einsätze bestmöglich aus. „Der neue Wagen ist mit der neuesten Technik ausgestattet, was auch zur Sicherheit unserer Einsatzkräfte beiträgt“, berichtet Tobias Darius, Leiter des Bereichs Einsatz. Das Fahrzeug wird nun weiter ausgerüstet und erhält schon bald die Fahrzeugweihe, sodass es dann in den Einsatz genommen werden kann.