Von Kaarster Handwerkern erbaut Neues Clubhaus für die Tennisabteilung der DJK Holzbüttgen

Die energetische Sanierung und der barrierefreie Ausbau wird vom Land NRW mit mehr als 50 Prozent finanziert. Der Rest wird vom Verein in Eigenleistung gestemmt. Die Kostenschätzung für den Gesamtbau liegt bei rund 400.000 Euro. Für den unteren Bereich fallen Kosten in Höhe von rund 109.000 Euro an, von denen das Land 75.000 Euro übernimmt. „Alles andere wird vom Verein übernommen“, sagt Graf. Das nächste Projekt ist auch schon geplant: Wenn wieder Geld in der Vereinskasse ist, will die DJK das neue Clubhaus mit einer Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach ausstatten.