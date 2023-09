MIT-Unternehmerfrühstück in Kaarst Wirtschaft und Stadt haben Gesprächsbedarf

Es knirscht gewaltig zwischen den Kaarster Gewerbetreibenden, Rathaus und Politik. Beim MIT-Unternehmerfrühstück im Café „Kaarster Schnittchen“ von Claudia Pape am Maubishof war man quasi im Zentrum des Sturms. Denn die Pläne für eine neue Stadtmitte stoßen auf große Bedenken der Einzelhändler, Gastronomen und Hausbesitzer im Umfeld dieser Planung. Knackpunkt ist der weitgehende Wegfall der Parkplätze am Maubishof. Von einer neuen Aufenthaltsqualität waren die Zuhörer wenig überzeugt. Ohne Parkplätze werde die Innenstadt tot sein, war mehrmals zu hören. Der neue Wirtschaftsförderer der Stadt, Felix Hemmer, der vom MIT-Vorsitzenden Markus Steins am Donnerstagmorgen eingeladen war, hatte keinen leichten Stand. „Kaarst voranzubringen, schaffen wir nur zusammen, nicht gegeneinander“, startete er seine Charmeoffensive.