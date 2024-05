Verein in Kaarst gegründet Eine neue „Lobby“ für Autisten

Das sind in der Regel Kinder- und Jugendpsychiater, für Kaarst sei das LVR-Klinikum Düsseldorf zuständig. „Die Wartelisten, um eine Diagnose zu bekommen, liegen derzeit bei 24 Monaten. Dazu muss aber ein Verdacht auf Autismus vorliegen“, sagt Voller. Ohne Diagnose können Familien und Angehörige allerdings keine Hilfe in Anspruch nehmen. Der Verein will Kontakte zu Politik, Verwaltung, Medien oder Verbänden knüpfen, um das Problem anzusprechen. Zudem sind Aktionen und Projekte geplant, um den Bedürfnissen von Autisten und Autistinnen und Angehörigen entgegenzukommen.