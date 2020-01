Patrick Peters arbeitet in Kaarst : Neuer Sozialberater gibt erste Einblicke

Patrick Peters arbeitet in Kaarst

Kaarst Patrick Petersen hat im Seniorenbeirat erstmals Auskunft über seine Arbeit als Sozialberater gegeben.

Im vergangenen Jahr hatte der Sozialausschuss beschlossen, eine unabhängige Sozialberatung anzubieten. Der Sozialdienst Katholischer Männer e.V. hatte sich im Rahmen einer Ausschreibung bereit erklärt, diese Beratung anzubieten. In der Sitzung des jüngsten Seniorenbeirats gab der Sozialarbeiter und Sozialpädagoge Patrick Petersen einen ersten Einblick in seine Arbeit.

Der 40-Jährige, der auch Schuldnerberater ist, hatte nur ganz kurze Zeit Angst, dass niemand in seine Sprechstunden kommen würde. Petersen erinnerte sich: „Der erste Ratsuchende war ein Vermieter, der seinen Mieter mit einer Messie-Problematik zwar loswerden wollte, sich aber trotzdem Sorgen um dessen künftige Wohnsituation machte – ein eher ungewöhnlicher Fall.“ Der besorgte Mieter wurde an die Wohnungsnotstelle der Stadt Kaarst verwiesen. „Jetzt muss geprüft werden, ob es Sinn macht, für diesen Mieter einen gesetzlichen Betreuer zu bestellen“, erklärte Patrick Petersen, der mit seiner Familie in Korschenbroich lebt.