Nach 30 Jahren in Kaarst : Pächter-Wechsel im Restaurant „Dionysos“

Kaarst Die Familie Nikolaou beendet nach rund 30 Jahren ihre Tätigkeit. Ein Nachfolger steht bereits fest – und wird ebenfalls griechische Spezialitäten anbieten.

(seeg) Rund 30 Jahre lang hat es im Restaurant „Dionysos“ an der Maubisstraße Bifteki, Souvlaki, Stifado oder zum Nachtisch Galaktobureko gegeben, nun haben die Pächter einen Schlussstrich gezogen. Zum 1. Oktober übergab die Familie Nikolaou das Restaurant an einen Nachfolger. Gute Nachrichten für Stammgäste: Dieser setzt weiterhin auf griechische Spezialitäten.

Diese Entscheidung sei dem Team zwar äußerst schwergefallen, „war aber leider alternativlos“, heißt es weiter. Zu anstrengend seien die vergangenen rund 30 Jahre in der Gastronomie gewesen, vor allem für die Eltern Maria und Lakis. In den vergangenen Jahren hat Elena die Geschäfte gemeinsam mit ihrer Schwester Christina und ihrem Bruder Dimi geführt, doch nun ziehen sie gemeinsam einen Schlussstrich. „Es war uns eine Ehre, Ihnen jahrelang dienen zu dürfen und eine besondere Freude, dass sie Lakis und Marias Kochkünste so sehr geschätzt haben“, heißt es in dem Post weiter.