Geschäftsführer des Neusser „Vogthaus“ Neuer Pächter für Gastronomie im Kaarster Bürgerhaus gefunden

Nach endlosen Diskussionen Kostenpflichtiger Inhalt und einer Hetzkampagne gegen den ursprünglich neuen Pächter hat die Gastronomie im Bürgerhaus nun endlich wieder eine Zukunft. Der Stadtrat entschied in seiner Sitzung am Donnerstag (27. Juni) einstimmig, dass Stavros Bailas den Zuschlag erhält. Bailas ist ausgebildeter Restaurantfachmann und aktuell Geschäftsführer des Neusser Vogthauses. Zuvor war er in der Hotel- und Restaurantbranche – unter anderem in lokalen Brauereien – tätig. Bailas gründet für den Betrieb im Bürgerhaus eine neue GmbH.