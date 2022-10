Kirche in Kaarst : Neuer Kaplan mit kölscher Seele

In Kaarst fühlt sich Clemens Neuhoff sehr wohl, lobt die Zusammenarbeit mit dem relativ kleinen Pastoralteam. Foto: Susanne Dobler

Kaarst Clemens Neuhoff unterstützt die katholische Pfarreiengemeinschaft von Kaarst-Büttgen seit dem 1. September. So tickt der neue Kaplan.

Von Elisabeth Keldenich

Clemens Neuhoff lacht entwaffnend und sagt: „Ich bin ‘ne kölsche Jung.“ Der neue Kaplan, der die katholische Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen seit dem 1. September dieses Jahres unterstützt, überzeugt durch sein fröhliches Wesen und kommt dabei seinem Bestreben, durch seine Art ein positives Bild von Kirche zu vermitteln, schon sehr nahe.

Geboren 1991 in Köln, wuchs Clemens Neuhoff in einer großen Familie auf – zehn Geschwister und mittlerweile 20 Nichten und Neffen gehören dazu: ein Netz, das ihn trägt und Geborgenheit vermittelt, wie er sagt. Sein religiöses Elternhaus, das dem Neokatechumenalen Weg angehört (Bildungsweg zur Glaubensunterweisung), prägt Neuhoff früh, trotzdem verläuft sein Weg zum Priester nicht „automatisch“.

Nach dem Abitur 2011 war sein weiterer Lebensweg zunächst unklar: „Ich war für alles offen, eine Beziehung, Familie und auch ein Studium der Elektrotechnik“, erzählt der junge Geistliche. Denn er sei der technikaffin und begeistere sich für Autos. Er entschied sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr, verpasste alle Anmeldefristen und „landete“ schließlich im Redemptoris Mater, dem Erzbischöflichen missionarischen Priesterseminar in Köln, wo er in Haus und Garten arbeitete und an einem mehrmonatigen Einsatz in Mexiko teilnahm. Dort erreichte ihn seine Berufung, Priester zu werden: „Es war, als sei ich aus meiner Komfortzone herausgerissen worden, um mir Augen und Ohren für Gottes Wille zu öffnen“, sagt Neuhoff rückblickend.

„Fürchte dich nicht, denn von jetzt an wirst du Menschen fangen“ – diese Bibelstelle erreichte sein Herz und er wusste, was Gott mit ihm vorhatte. Ein halbes Jahr später trat er mit 20 Jahren in das Bonner Priesterseminar ein, es folgte ein fünfjähriges Theologiestudium. Von 2017 bis 2019 nahm er an einem Missionspraktikum in der Schweiz teil, anschließend war er als Seminarist in Bensberg tätig.