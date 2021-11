Programm in Kaarst : Neuer James-Bond-Film ist das Kino-Highlight im November

Kaarst Der Kino-November beginnt in Kaarst am 3. November mit der „Schachnovelle“. Das Highlight haben sich die Verantwortlichen aber bis zum Schluss aufbewahrt.

Ab November gilt in allen städtischen Räumen die 2G-Regelung. Das bedeutet auch für das Kaarster Kino , dass Karten nur noch an Geimpfte oder Genesene ausgegeben werden. An einen Verlust von vielen Besuchern glaubt Klaus Stevens, Organisator des Kinos, nicht, da 99 Prozent einen entsprechenden Nachweis vorlegen können. Allerdings seien die Kontrollen zeitaufwändig. Daher bittet Stevens alle Besucher, an die Nachweise zu denken, damit er niemanden nach Hause schicken muss.

Der Kino-November beginnt am Mittwoch (3. November) mit der „Schachnovelle“. Das Drama spielt im Jahr 1938, als Österreich vom Nazi-Regime besetzt ist. Kurz bevor Anwalt Josef Bartok mit seiner Frau Anna in die USA fliehen kann, wird er verhaftet und in das Hotel Metropol, Hauptquartier der Gestapo, gebracht. Als er sich weigert, dem dortigen Leiter Zugang zu Konten des Adels zu ermöglichen, kommt er in Isolationshaft. Dort gerät er zufällig an ein Schachbuch. Am ersten Mittwoch im Monat wird ab 17 Uhr das Seniorenkino angeboten. Bereits um 16 Uhr gibt es im Kunstcafé Einblick auf der Alten Heerstraße Kaffee und Kuchen. Die „Schachnovelle“ läuft um 17 und um 20 Uhr. Am 10. November geht es im Kino weiter mit der deutschen Komödie „Ich bin dein Mensch“ (17 und 20 Uhr), eine Woche später wird der Film „Eiffel in Love“ (17 und 20 Uhr) gezeigt.