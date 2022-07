Vorstand wiedergewählt : Neue Herausforderungen für „Kaarster helfen“

Kaarst Der Verein unterstützt nicht nur die ukrainischen Flüchtlinge, sondern vor allem auch die Tafel. Fast alle Mitglieder sind seit der Gründung dabei geblieben. Ein Rückblick und eine Vorschau.

Während der Corona-Pandemie organisierten die Mitglieder die Nachbarschaftshilfe und halfen, wo es ging. Im Jahr 2022 sind die Herausforderungen nicht kleiner geworden. Dabei liegt der Fokus nicht mehr auf den ukrainischen Flüchtlingen, wie Baum erklärt. „Unser Hauptsorgenkind ist die Tafel, die steht im Fokus“, sagt sie. Die Zahlen der Menschen, die in Kaarst die Tafel in Anspruch nehmen, haben sich in diesem Jahr laut Baum verdreifacht. „Im Winter wird es sich aufgrund der Energiepreise noch einmal steigern, dann wird es noch schwieriger für die Menschen“, befürchtet sie. Der Verein bietet nun wieder einmal in der Woche eine Sprechstunde an, unterstützte finanziell den Ukraine-Treff in Vorst und führte die Fünf-Euro-Tüte in den Supermärkten Rewe Röttcher und Nahkauf Lange wieder ein, um Lebensmittel für die Tafel zu organisieren. „Mehr Menschen werden Hilfe suchen“, glaubt Baum, die auf der Jahreshauptversammlung Ende Juni in der Gaststätte „Bischofshof“ in Holzbüttgen als Vorsitzende des Vereins bestätigt wurde – genau wie die restlichen Vorstandsmitglieder. So bleiben Wolfgang Mielke und Rena Wertheim die stellvertretenden Vorsitzenden, Leo Erdtmann führt bleibt Geschäftsführer und Rony Nuono Kassenwart. Nuono kam selbst als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland und hat hier mittlerweile einen Job und engagiert sich für andere Menschen, die das gleiche Schicksal wie er teilen. Eine Geschichte, die Mut macht.