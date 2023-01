Dritter Beigeordneter in Kaarst Neue Zuständigkeiten im Rathaus

Der Stadtrat hat in seiner Dezember-Sitzung den Weg für eine dritte Beigeordnetenstelle in der Stadtverwaltung frei gemacht, im Hauptausschuss wurde nun der Inhalt der Stellenausschreibung beschlossen. Dafür hatte die Verwaltung einen Beschlussvorschlag vorgelegt. Bei genauerem Betrachten der Aufgaben sticht ein Bereich heraus, für den bislang jemand anderes zuständig war: der Bereich 51, Jugend und Familie. Dafür zeichnete bislang Jugenddezernent Sebastian Semmler verantwortlich, der diesen Bereich allerdings nun an den oder die neue Beigeordnete abdrücken wird.