Programm für 2024 steht Neue Willkommenskultur im Kirchenchor Büttgen

Dabei ist der Kirchenchor St. Aldegundis auch im Hinblick auf die Proben kein Kirchenchor im klassischen Sinn. Denn geprobt wird immer auf ein zeitlich begrenztes Projekt hin. Am 4. Februar beispielsweise singt der Chor um 11.30 Uhr bei der Messe zum Patrozinium neue geistliche Lieder, die Proben für diese eine Messe beginnen am kommenden Dienstag, 9. Januar, und enden nach vier Terminen am 30. Januar. „Es ist eine Art Hybrid-Modell. Zu den einzelnen Projekten melden sich Gäste an, dazu kommen die festen Chormitglieder“, erklärt Böttcher. Dabei sei ein Projekt vom Repertoire her in sich geschlossen. Für Dieter Böttcher ist es immer wieder eine Überraschung, wie viele Gäste sich zu dem einzelnen Projekten anmelden und wie der Chor für den einen Auftritt dann aufgestellt ist. „Er ist durch unsere Gäste immer anders, durch unsere festen Mitglieder aber auch immer gleich“, erklärt der Kantor den besonderen Reiz dieser Strategie.