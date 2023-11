Neue Beleuchtung in der City In Kaarst leuchten nun Weihnachtssterne

In etwas mehr als vier Wochen ist Heiligabend. Die Vorweihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr: Weihnachtsmärkte, Glühweinduft und schöne, hell erleuchtete Straßen sorgen in vielen Städten für ein besonderes Weihnachtsflair. Auch in Kaarst gibt es in diesem Jahr eine neue Beleuchtung in der Innenstadt zwischen der Straße „Am Maubishof“ und dem Kreisverkehr an der Kreuzung Lange Hecke, Girmes-Kreuz-Straße und Maubisstraße. Finanziert wurden die neuen Weihnachtssterne über den Verfügungsfonds der Immobilien- und Standortgemeinschaft Kaarst-Mitte.