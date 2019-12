Verlängerung von Kaarst nach Viersen? : Studie zur Regiobahn veröffentlicht

Kaarst Die Verlängerung der Regiobahnstrecke von Kaarst nach Viersen steht schon länger im Raum. Eine neue Studie zeigt nun die verkehrlichen und volkswirtschaftlichen Vorteile auf.

Mit der Verlängerung der Regiobahnstrecke von Kaarst nach Viersen würde sich das Problem theoretisch lösen. Schon heute steigen viele Menschen aus dem Kreis Viersen auf dem Park-and-Ride-Parkplatz am Kaarster See in die S28 um. Laut Studie hatten bei einer Stichprobe im Mai 2019 rund 70 Prozent der abgestellten Fahrzeuge ein Viersener Kennzeichen. Und Experten rechnen damit, dass es künftig noch mehr werden, weil der Wohnraum in Düsseldorf immer knapper und teurer wird und die Menschen in den Speckgürtel der Großstadt ziehen – also nach Neuss, Kaarst oder sogar Willich und Viersen oder Mönchengladbach. Sollte die Strecke in westliche Richtung verlängert werden, müssten neue Haltestellen geschaffen werden.