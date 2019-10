Künstlerin Nele Wandert : Neue Stele für den Wiegandweg in Kaarst

Neue Stele für den Wiegandweg in Kaarst

Kaarst Die Künstlerin Nele Waldert konnte bei der Enthüllung viele Bürger begrüßen.

Die Enthüllung zweiten Stele am Wiegandweg geriet am Freitagnachmittag zu einem Treffen vieler Kaarster Bürger, das Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsfühle vermittelte. Ganz im Sinne der Bürgerstiftung, die aus Anlass ihres zehnjährigen Jubiläums die 39. Stele im Stadtgebiet errichten ließ und damit auch auf sich selbst aufmerksam machen will.