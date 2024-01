Solidarischer Gemüseanbau Neue Solawi-Erntesaison auf Acker in Büttgen beginnt

Solawi Düsseldorf lädt Gemüse-freunde aus Neuss und Kaarst ein, mitzumachen. Für Interessierte gibt es Info-Termine, an denen unverbindlich Fragen gestellt werden können. Am 18. Februar findet die Beitrags-Runde für die neue Saison statt, bei der die monatlichen Beiträge festgelegt und neue Ernteanteile vergeben werden. Am Sonntag, 14. Januar, 10 Uhr, gibt es einen Online-Infotermin, am Donnerstag, 18. Januar, treffen sich Interessierte um 19 Uhr im Loretto 9 in Unterbilk, Lorettostraße 9. Weitere Termine: Samstag, 20. Januar, 15 Uhr im Café Südpark (In den Großen Banden 58, Wersten), Donnerstag, 1. Februar, 18.30 Uhr Pure Note, Brunnenstraße 30, Bilk und Montag, 5. Februar, 19 Uhr online. Zugangsdaten für die Online-Termine und weitere Informationen gibt es unter www.solawi-duesseldorf.de.