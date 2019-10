Debatte in Kaarst : Neue Sirenen irritieren Bürger

Kaarst Sieben neue Sirenen wurden im Stadtgebiet installiert. Das Aussehen verwundert und sorgt für Gesprächsstoff.

In den vergangenen Wochen wurden die alten Sirenen gegen neue ausgetauscht. Früher gab es zwei Sirenen in Büttgen und zwei in Kaarst, die neuen sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt, stehen also auch in Holzbüttgen und Vorst. Eines gibt Andreas Kalla zu: „Die Sirenen sind lauter als die alten“, sagt er. Jede einzelne Sirene erzeugt einen Schalldruck von 121 Dezibel und hat einen Warnradius von 800 Meter. Zum Vergleich: Die alten erzeugten einen Schalldruck von 100 Dezibel, der Warnradius lag bei 350 Meter. Andreas Kalla verspricht, dass die Sirenen nur noch in absoluten Notfällen ertönen. „Dafür sind sie ja da, die Leute sollen und müssen sie hören“, sagt er.