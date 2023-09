Arbeitskreis Heimatkunde stellt neues Heft vor Büttgen – die Schmiede der Spitzen-Sportler

Seit mehr als 40 Jahren befasst sich der Arbeitskreis Heimatkunde der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen mit der Heimatgeschichte der Alt-Gemeinde Büttgen – dazu zählen auch Vorst, Driesch und Holzbüttgen. Am Mittwoch hat der Arbeitskreis Heimatkunde bereits das 40. Heft der Schriftenreihe vorgestellt. „Ich finde, das ist eine stolze Zahl und eine beeindruckende Leistung“, erklärte Stefan Reinelt, Leiter des Arbeitskreises. Und in der aktuellen Ausgabe dreht sich alles um den Sport, wie auf den ersten Blick zu erkennen ist. Der Titel: „Erfolgreiche Athleten aus dem Sportdorf Büttgen“. Das Besondere dabei: Erstmals haben mehrere Autoren an dem Heft mitgearbeitet. Insgesamt fünf Autoren haben 14 Büttgener Sportler porträtiert – wobei bei allen vertretenen Sportlern der Fokus auf den Anfängen in der Jugend liegt.