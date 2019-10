Kaarster Ortseingänge : Neue Schilder weisen auf Gottesdienste hin

Kaarst Durch ökumenische Co-Produktion stehen nun Hinweisschilder für Gottesdienste an den Kaarster Ortseingängen.

Seit kurzem werden Autofahrer an den Ortseingangängen von Kaarst von neuen Hinweisschildern begrüßt. Mit diesen werden auf die evangelischen und katholischen Gottesdienstzeiten hingewiesen. Die Idee kam im Gemeinderat der katholischen Gemeinde in Kaarst auf. Kurz darauf wurde es zu einem ökumenischen Projekt. „Die Kirche soll wieder mehr in das Blickfeld der Menschen gerückt werden“, sagt Dagmar Andrae, Vorsitzende des katholischen Kirchenrats. Nachdem das Vorhaben auch von evangelischer Seite Zuspruch fand, kam es zur Absprache in den kirchlichen Gremien. Kurz darauf wurde der Antrag an die Stadt gestellt. Diese machte sich auf die Suche nach einer geeigneten Stelle. Seit Oktober stehen die Schilder an vier Ortseingängen. Nur in Driesch fehlt ein solches Schild, weil es dort keine Kirche gibt. Insgesamt zwei Jahre sind von der Idee bis zur Anbringung vergangen.