Verkehr in Kaarst : Neue Rechtsabbiegespur auf die Neersener Straße

An der Kreuzung Neersener Straße/Gustav-Heinemann-Straße kommt es oft zu Staus. Das soll sich durch eine neue Rechtsabbiegespur an der Ludwig-Erhard-Straße ändern. Zu Hochzeiten könnten so 1260 Fahrzeuge über den neuen Bypass fahren. Archivfoto: Hammer. Foto: Hammer, Linda/Hammer, Linda (lh)

Kaarst Der Knotenpunkt an der Gustav-Heinemann-Straße wird bald entlastet. Im Verkehrsausschuss wurde eine neue Rechtsabbiegespur auf die Neersener Straße beschlossen. Harsche Kritik gab es von den Grünen.

Die neue Anbindung wird über die Ludwig-Erhard-Straße erfolgen. Autos werden die Möglichkeit bekommen, in Höhe der Endhaltestelle der Regio-Bahn, an den städtischen Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose, auf die Neersener Straße rechts abbiegen zu können. Ingo Kotzian freute sich über die Ergebnisse des in Auftrag gegebenen Gutachtens: „Die Ergebnisse sind für mich wenig überraschend.“ Kotzian beantragte, die Mittel noch in diesem Jahr zur Verfügung zu stellen. Die kalkulierten 35.000 Euro sollten außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Für Heiner Hannen von den Grünen ist das Gutachten der Ingenieurgesellschaft Stolz aus Neuss nicht aussagestark genug. Die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart nannte die wohl wichtigste Zahl: „Den neu zu schaffenden Bypass könnten bis zu 1260 Fahrzeuge am Tag benutzen.“ Dem Gutachten ist aber zu entnehmen, dass in verkehrsarmen Zeiten und bei offener Schranke die bisherige Anbindung an die Neersener Straße die bequemere Route sei.