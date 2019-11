Industriestraße in Kaarst : Tierärztin eröffnet Praxis für Katzen, Hunde und Co.

Kaarst Die neue Kleintierpraxis von Ira Hanenberg öffnet am 11. November ihre Türen. Die Tierärztin legt dabei großen Wert auf Nachhaltigkeit.

Noch sind die Räume an der Industriestraße bevölkert von Handwerkern und fleißigen Helfern. Zwei Hunde lassen keinen Zweifel daran, wer hier ab dem 11. November im Vordergrund steht: Kranke Kleintiere wie Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Hamster und Kaninchen. „Luxus- und Heimtiere“, erklärt Ira Hanenberg lachend. Mit ihrer neuen Praxis erfüllt sich ein langgehegter Wunsch der promovierten Tiermedizinerin. Nach ihrem Studium arbeitete Hanenberg zwanzig Jahre als Assistenzärztin in diversen Praxen in Großbritannien, Recklinghausen und Neuss. Dann wollte sie endlich „etwas Eigenes machen“ und in die 400 Quadratmeter großen Räumlichkeiten an der Industriestraße habe sie sich sofort „verliebt“, gesteht die 51-jährige. Und jetzt war für sie der „richtige Zeitpunkt“ gekommen, sich selbstständig zu machen.